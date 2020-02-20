В Липецке открылся международный инженерный чемпионат Case-In

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В Липецке прошло открытие международного инженерного чемпионата Case-In, входящего в платформу «Россия — страна возможностей».
В Липецке открылся международный инженерный чемпионат Case-In
  • © case-in.ru

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В феврале — мае более 10 тыс. будущих инженеров и молодых специалистов станут решать кейсы по единой теме «Технологическая модернизация». Отборочные этапы охватят 56 вузов России и стран СНГ.

«Сезон 2019 года привлёк максимальное количество участников — 8156 человек. С прошлого года участие в конкурсе стало доступно школьникам и студентам из любого регионы страны», — заявил руководитель проектов платформы «Россия — страна возможностей» Лука Горубин.

Ранее НСН сообщала, что по итогам второго блока тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились 1,5 тыс. участников.

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