По итогам тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились полторы тысячи участников
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Об этом сообщает НСН.
Для выхода в очные полуфиналы конкурсантам нужно загрузить в личный кабинет на сайте конкурса проект в сфере индустрии гостеприимства.
Руководитель направления по работе с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что тест разработали для выявления наиболее развитых управленческих компетенций.
Участники, успешно прошедшие дистанционный этап, поедут на полуфиналы в девять городов России, среди которых Уфа, Салехард, Сочи и Иркутск.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла презентация всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».