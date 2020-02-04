По итогам тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились полторы тысячи участников

По итогам второго блока тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились полторы тысячи участников.

Об этом сообщает НСН.

Для выхода в очные полуфиналы конкурсантам нужно загрузить в личный кабинет на сайте конкурса проект в сфере индустрии гостеприимства.

Руководитель направления по работе с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что тест разработали для выявления наиболее развитых управленческих компетенций.

Участники, успешно прошедшие дистанционный этап, поедут на полуфиналы в девять городов России, среди которых Уфа, Салехард, Сочи и Иркутск.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла презентация всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».