По итогам тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились полторы тысячи участников

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По итогам второго блока тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились полторы тысячи участников.
По итогам тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились полторы тысячи участников
  • © Предоставлено пресс-службой АНО "РСВ"

Об этом сообщает НСН.

Для выхода в очные полуфиналы конкурсантам нужно загрузить в личный кабинет на сайте конкурса проект в сфере индустрии гостеприимства.

Руководитель направления по работе с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что тест разработали для выявления наиболее развитых управленческих компетенций.

Участники, успешно прошедшие дистанционный этап, поедут на полуфиналы в девять городов России, среди которых Уфа, Салехард, Сочи и Иркутск.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла презентация всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

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