В Петербурге прошла презентация всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

В Санкт-Петербурге в рамках Евразийского Ивент Форума состоялась презентация всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

Как сообщает Пятый канал, конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Его цель — дать возможность людям, работающим в сфере туризма, заявить о себе, рассказать о своих проектах и планах.

«Ему дан был старт в ноябре 2019 года, и на него зарегистрировались более 22 тыс. профессионалов туротрасли. 30% являются молодёжью, с которой мы сейчас активно работаем, — вовлекаем в индустрию гостеприимства», — отметила директор по развитию Общенационального союза индустрии гостеприимства Виктория Саар.

Победителями конкурса, финал которого состоится в апреле, станут 50 участников.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге представили программу XVI Балтийского научно-инженерного конкурса.