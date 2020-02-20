Москалькова прокомментировала ситуацию с должниками по ЖКХ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова порекомендует правительству использовать дифференцированный подход к должникам по услугам ЖКХ.

В беседе с ФАН она отметила, что нужно различать тяжёлые жизненные ситуации и случаи, когда граждане игнорируют оплату.

«Эта проблема существует: людей за неуплату отключают от возможности пользоваться горячей водой, канализацией и так далее. Но нужно подходить к этому дифференцированно: смотреть, что это за люди, какова причина их задолженности, почему им не дали субсидию на её погашение», — сказала омбудсмен.

По её мнению, стоит рассмотреть возможность рассрочки или помощи из специальных фондов по оплате услуг ЖКХ льготным категориям.

Как считает Москалькова, нельзя приравнивать таких граждан к успешным людям, которые просто проигнорировали свою обязанность оплачивать коммунальные услуги.

Ранее член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН прокомментировал своё предложение ввести запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.