В Госдуме прокомментировали предложение запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал своё предложение ввести запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

В беседе с НСН он пояснил, что речь идёт о запрете отключения только двух услуг.

«Первая — газоснабжение для отопления, которое используется в отопительный сезон. Мне кажется, нельзя лишать отопления в нашем холодном климате», — сказал депутат.

По его словам, вторая услуга — водоотведение в многоквартирных домах, так называемая блокировка канализаций, которая приносит больше ущерба добропорядочным плательщикам, чем неплательщикам.

«Инициатива поможет систематизировать условия отключения, которые сейчас не предусматривают чёткого определения по ограничению подобных действий. Сегодня управляющие организации используют самые простые методы воздействия на должников, производя отключения и избегая других законных способов», — заявил Куринный в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он напомнил, что коммунальщики могут обратиться в суд с требованием взыскать задолженность с жильца, а если должник не исполняет решение суда добровольно, то представители ЖКХ вправе обратиться к судебным приставам.

«Судебные приставы могут списывать пенсию или заработную плату с банковских счетов, арестовывать и изымать имущество, запрещать выезд за границу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.