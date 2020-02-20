Нижегородский суд отменил приговор обвинённому в изнасиловании Дмитрию Монаху

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В Нижнем Новгороде суд отменил приговор Дмитрию Монаху, который ранее был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом RT сообщил отчим Монаха Евгений Катеринчик.
Нижегородский суд отменил приговор обвинённому в изнасиловании Дмитрию Монаху
  • © Chris Ryan
  • Gettyimages.ru

«19 февраля в ходе рассмотрения апелляции Нижегородский областной суд отменил приговор. Мотивировку суда мы пока не видели. Какие из многочисленных доводов в защиту Дмитрия суд счёл справедливыми, мы пока не знаем», — пояснил Катеринчик.

По словам собеседника, суд также изменил Монаху меру пресечения на домашний арест — в ближайшие дни он должен выйти из СИЗО.

Как сообщал RT, 13-летняя школьница из Нижегородской области обвинила 19-летнего Монаха и его друга Сергея Щенникова в изнасиловании. Спустя год после предполагаемого преступления заявление в полицию написала мать девочки. Щенников в итоге признал, что вступал в интимную связь с ней по обоюдному согласию, и был приговорён к 12 годам колонии. Монах, отрицающий сексуальный контакт с пострадавшей, был приговорён к шести годам тюрьмы. Доказательство по делу в отношении Монаха оказалось только одно — показания девочки и её мамы. При этом в переписках в соцсетях девочка признавалась знакомым осуждённых, что оговорила парней под давлением матери.

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