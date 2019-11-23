Гараж, диван, два срока: жителя Нижегородской области без весомых доказательств осудили за секс с пьяной школьницей

В Нижегородской области 19-летний Дмитрий Монах добивается оправдания по уголовному делу о педофилии. 13-летняя школьница обвинила Монаха и его друга Сергея Щенникова в изнасиловании. Спустя год после предполагаемого преступления заявление в полицию написала мать девочки. Щенников в итоге признал, что вступал в интимную связь с ней по обоюдному согласию, и был приговорён к 12 годам колонии. Монах, отрицающий сексуальный контакт с пострадавшей, приговорён к шести годам тюрьмы. Доказательство по делу в отношении Монаха оказалось только одно — показания девочки и её мамы. При этом в переписках в соцсетях, которые есть в распоряжении RT, подросток признаётся знакомым осуждённых, что она оговорила парней под давлением матери.

В Нижегородской области разгорается новый секс-скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, который может превзойти по масштабу резонансное дело Дианы Шурыгиной.

Осенью 2019 года Богородский суд Нижегородской области признал виновным 19-летнего жителя села Каменки Дмитрия Монаха по п.«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Его приговорили к шести годам заключения в колонии за развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки, а единственным доказательством по делу стали слова пострадавшей.

Согласно решению суда, с которым ознакомился RT, преступление Монах якобы совершил два года назад в День знаний — 1 сентября 2017 года. При этом заявление в полицию мать пострадавшей написала только год спустя.

Вину молодой человек не признаёт и утверждает, что и пальцем не трогал ребёнка. Защита Монаха подала апелляционную жалобу и настаивает на его полной невиновности.

Как следует из материалов дела, вечером 1 сентября 2017 года Дмитрий Монах, которому на тот момент было 17 лет, вместе с приятелем Сергеем Щенниковым проводили время в гараже общего знакомого — молодые люди играли в приставку и болтали. В дверь гаража постучалась школьница Екатерина Рогозина (имя изменено). Приятели удивились её приходу, поскольку не общались с ней до этого, но согласились впустить.

12-летняя на тот момент Рогозина, которая уже была навеселе, предложила парням распить с ней пиво и алкогольный напиток «Блейзер», который принесла с собой. Монах отказался, а Щенников после уговоров девочки согласился составить ей компанию. Парни продолжили играть и общаться. Как пояснял на суде Монах, в какой-то момент приятель попросил его побыть в другой комнате гаража: он вышел, а Щенников выключил свет и закрыл дверь, оставшись с девочкой наедине.

«Из комнаты донёсся голос Рогозиной. Она говорила Щенникову, чтобы он позвал меня, потому что хочет, чтобы я посмотрел. Но я встал и отправился домой», — рассказывал на суде Монах.

Летом 2018 года мать Рогозиной написала заявление в полицию, в результате чего против Щенникова было возбуждено дело по статье о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Только спустя год девочка, до этого не подававшая никаких признаков того, что она жертва преступления, решила рассказать матери о надругательстве.

Женщина заявила правоохранителям, что дочь сообщила ей об изнасиловании только в июле — перед походом к гинекологу. По словам матери пострадавшей, девочка стала закрываться в комнате, плакать и в итоге рассказала, как её изнасиловал Щенников, а Монах на это смотрел.

На следствии и в суде Щенников отрицал, что между ним и Рогозиной был половой контакт. Лишь на последнем заседании он признал вину и был приговорён к 12 годам колонии.

Монах проходил по делу свидетелем. На допрос к следователю парня вызвали из армейской части в Москве, где он проходил срочную службу. В тот же день после допроса уголовное дело было возбуждено и против него.

Оказалось, что Рогозина позже указала правоохранителям и на Монаха, заявив полицейским, что он тоже совершил преступление в тот вечер, принудив её к оральному сексу.

По версии заявительницы, которая стала основным и, по сути, единственным доказательством, её дочь пришла в гараж в состоянии сильного алкогольного опьянения и после общения с парнями уснула на диване. Когда девочка проснулась, её якобы насиловал Монах, затем сон пьяной школьницы потревожил Щенников.

«Когда она проснулась, напротив неё сидел Монах. Диваны располагались близко друг к другу. Монах говорил: «Помедленнее», она делала поступательные движения. Потерпевшая не сопротивлялась, так как не понимала, что происходит, — приводятся показания Рогозиной-старшей в приговоре суда. — Дома потерпевшая сразу не рассказала о случившемся, так как чувствовала себя виноватой, поскольку выпила спиртное».

Рекордный размер «достоинства»

Логичными слова подростка назвать сложно: на следствии и суде она утверждала, что по принуждению занималась оральным сексом с Монахом, находясь при этом с ним на разных диванах. Защита молодого человека даже привлекла экспертов, измерявших расстояние между диванами и размер гениталий подсудимого, которые подтвердили, что описанные в обвинительном заключении события физически не могли происходить.

«Возможно, молодой возраст, отсутствие жизненного опыта или образного мышления у следствия не позволили понять: мужское достоинство не безразмерно в своей длине, и даже понятие «возбуждённое состояние» не может его удлинить до такой степени, чтобы дотянуться от одного дивана до другого, как бы близко они ни стояли», — поясняет адвокат Алёна Жибко.

Кроме того, Щенников в суде показал, что его приятель наедине с Рогозиной тем вечером не оставался. Суд к этим доводам отнёсся критически.

Пила, гуляла, вступала

Примечательно и то, что, согласно экспертизе, психических нарушений, характерных для жертв изнасилования, у девушки выявлено не было. При этом эксперты указали, что у пострадавшей обнаружена сложная дисгармония психосексуального развития, преждевременное формирование сексуального либидо, что лишает её возможности понимать характер и значимость совершаемых ею действий.

В комплексной сексолого-психолого-психиатрической экспертизе в отношении Рогозиной указано, что она склонна приукрашивать себя, легко вживается в разные социальные роли, способна на артистичность и демонстративность поведения.

Показания знакомых потерпевшей, которые они давали в ходе судебного следствия, в целом подтверждают выводы экспертов. По их словам, Рогозина была грубой, способной на дерзкие поступки, вступала в интимную связь с представителями противоположного пола, регулярно выпивала.

Сергей Щенников

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Впрочем, судя по многочисленным перепискам, которые вели с пострадавшей знакомые Монаха и Щенникова, а также они сами, девочка прекрасно отдаёт отчёт своим действиям.

Более того, в распоряжении RT есть скриншоты переписки Рогозиной с фигурантами уголовного дела, в которой она объясняет, что оговорила Щенникова и Монаха под давлением матери, которая, узнав о её сексуальной связи с новым молодым человеком, угрожала посадить его.

В этих же сообщениях Рогозина отправляла молодым людям видео, на которых позирует перед камерой в обнажённом виде. Эта запись даже была исследована в суде, однако на вердикт не повлияла.

Стоит отметить, что, согласно показаниям Рогозиной, после 1 сентября 2017 года она ещё по меньшей мере три раза вступала в половую связь со Щенниковым по собственной воле. Сексом подростки занимались в том же гараже.

Оговор на опережение

Местная жительница Арина Сусанина (имя изменено) в беседе с RT отмечает, что Рогозина вела аморальный образ жизни, будучи ребёнком.

«Я знаю эту девочку давно, она училась со мной в школе. Однажды, когда ей было 11 лет, она призналась мне, что вступила в интимную связь с парнем. Я была в шоке, ведь это совсем ребёнок, — рассказывает Сусанина. — С другой стороны, уже в этом возрасте она выкладывала в сеть фотографии в обнажённом виде и крепко выпивала. Неоднократно отец и брат забирали её в пьяном виде откуда-то. Маму, очевидно, это всё не волновало».

Знакомые Монаха, с которыми пообщался RT, также не верят в то, что он осуждён справедливо.

«Мы дружим давно. Он безобидный парень. Немного закрытый, стеснительный. Я никогда не поверю, что он способен на такое, — рассказал Юрий Волков. — К тому же у него была девушка — зачем ему насиловать кого-то? В неофициальных беседах полицейские признавались, что доказательств вины Дмитрия нет, но говорили, что не могут закрыть дело, потому что в таком случае их уволят».

Слова друзей осуждённого подтверждаются и результатами экспертизы.

«Каких-либо расстройств сексуальной сферы, в том числе педофилии, оказавших влияние на поведение Монаха, не выявлено», — говорится в заключении сексолога.

Солидарность с близким человеком

На основании таких доказательств суд заключил, что мотив Монаха на удовлетворение своих сексуальных потребностей был достоверно установлен. Поводов для оговора суд установить не смог, а все показания в пользу Монаха расценил как проявление солидарности с близким человеком. Монах был взят под стражу в зале суда и сейчас ожидает в СИЗО рассмотрения апелляционной жалобы.

Кроме того, по заявленному к Монаху гражданскому иску суд постановил выплатить пострадавшей 500 тыс. рублей, удовлетворив исковые требования в полном объёме. По данным RT, в переписках со знакомой Монаха пострадавшая Рогозина активно интересовалась, собираются ли его родственники продавать квартиру.

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Защита Монаха намерена обжаловать приговор и добиться полного оправдания.

«Помимо перечисленного, в этом деле огромное количество нарушений и нестыковок, на которые гособвинение и суд закрыли глаза, — говорит Жибко. — Большая часть доказательств (протоколы осмотров и выемок, допросы, заключения экспертов) просто взяты из другого уголовного дела. Очевидно, это сделано следователем, чтобы сделать обвинительное заключение более внушительным, так как по делу Монаха никаких доказательств, кроме показаний самой девочки, у следствия просто не было».

Стоит отметить, что, как следует из приговора суда, Монаху было известно, что Рогозиной было менее 14 лет. Это обстоятельство по закону предполагает более строгое наказание.

Однако адвокат осуждённого отмечает, что этот тезис является домыслом следствия и суда.

«Они не дружили и даже не общались до этого случая, что было установлено в суде. Они знали друг друга только как жители одного посёлка, поэтому осведомлённость Монаха о возрасте девочки — лишь предположение обвинения», — отмечает Жибко.

В Генпрокуратуре на вопросы RT о нарушениях, на которые указывает адвокат, отвечать отказались. Отказ ведомство мотивировало тем, что закон запрещает распространение в СМИ информации, позволяющей прямо или косвенно установить личность несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий.

В пресс-службе Следственного комитета России не ответили на запрос RT.

Мать Рогозиной заявила RT, что отвечать на вопросы журналистов не считает нужным. Тем не менее собеседница отметила, что не знает о существовании переписок, в которых её дочь признаётся в оговоре Щенникова и Монаха.

«Если у вас есть материалы дела — читайте, там всё написано. Есть приговор, есть виновный и пострадавшая. Больше говорить тут не о чем», — резюмировала она.

Адвокат Екатерина Духина, которая по просьбе RT ознакомилась с текстом приговора Монаху, считает, что реальных доказательств вины молодого человека в суде представлено не было.

«На одних показаниях выносить приговоры с точки зрения презумпции невиновности, конечно, нельзя, но такой судебной практики, к сожалению, хватает, — говорит Духина. — Других доказательств, исходя из приговора, в деле действительно нет. В основу дела должна была лечь подробная судебно-медицинская экспертиза девочки, но в ней по сути указано только то, что она не девственница».