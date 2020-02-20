В Ростовской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

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В Ростовской области запретили продажу бестабачных никотиновых изделий несовершеннолетним и ввели административную ответственность для нарушителей.
В Ростовской области запретили продажу снюса несовершеннолетним
  • Pixabay

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«Будем добиваться того, чтобы этот запрет был установлен на территории всей страны. И, в общем-то, такая поддержка есть в Государственной думе, но поскольку мы можем решить этот вопрос более оперативно, то приняли сегодня такое решение», — заявил председатель законодательного собрания Александр Ищенко.

Он отметил, что парламентарии продолжат работу с федеральными коллегами, чтобы запрет был не декларативным.

За розничную продажу несовершеннолетним физлицо могут оштрафовать на 3—5 тыс. рублей, должностное лицо — на 10—20 тыс. рублей, юридическое — на 30—50 тыс. рублей.

Также введён запрет на продажу продукции с никотином в детских, образовательных и медицинских организациях, а также на спортивных объектах.

Ранее progorod43 сообщал, что в заксобрании Кировской области обсудили штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним.

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