В Сочи будет открыт мемориальный комплекс с Вечным огнём

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В Сочи в 2020 году появится новый мемориальный комплекс, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.
В Сочи будет открыт мемориальный комплекс с Вечным огнём
  • © Денис Гришкин
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии, комплекс будет возведён в парке 50-летия Победы в Хосте.

Там планируют установить военную технику и гранитную плиту с именами ветеранов, живших в Хосте.

У новой стелы будет зажжён Вечный огонь.

Уточняется, что комплекс будет открыт в 2020 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области будет открыт музей памяти Зои Космодемьянской.

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