В Сочи будет открыт мемориальный комплекс с Вечным огнём
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- РИА Новости
Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии, комплекс будет возведён в парке 50-летия Победы в Хосте.
Там планируют установить военную технику и гранитную плиту с именами ветеранов, живших в Хосте.
У новой стелы будет зажжён Вечный огонь.
Уточняется, что комплекс будет открыт в 2020 году.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области будет открыт музей памяти Зои Космодемьянской.