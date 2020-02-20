В Томской области рассказали о работе по повышению рождаемости

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В Томской области рассказали о работе, направленной на повышение рождаемости.
В Томской области рассказали о работе по повышению рождаемости
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Об этом сообщает vtomske.ru.

«По этому вопросу поменялся протокол доабортного консультирования. Туда включён психолог для работы с женщинами. Федерация дополнительно сделала четвёртый талон в роддом, по которому женщина может оплатить услуги психолога, если нуждается», — заявил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Он отметил, что Департамент соцзащиты в настоящее время обучает медсестёр информации о мерах поддержки, которую могут получить женщины.

Эффективность консультаций в 2019 году составила 12% от общего числа обратившихся. Власти хотят увеличить её до 22—25%.

Ранее телеканал «360» сообщал о дополнительных мерах поддержки семей в Московской области.

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