Губернатор Подмосковья рассказал о дополнительных мерах поддержки семей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьи Подмосковья в 2020 году получат дополнительную материальную поддержку на региональном уровне.

По его словам, региональные власти подготовили две дополнительные меры поддержки семей: возобновление программы регионального материнского капитала, а также помощь с жильём.

«Предлагаю ввести региональную поддержку для семей, у которых родился первый ребёнок. Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то для его родителей мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в наших новостройках», — приводит телеканал «360» слова губернатора.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее заявили об увеличении размера выплат нуждающимся семьям.