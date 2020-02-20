Названы самые востребованные массовые специальности в Петербурге

Сервис «Работа.ру» на основе изучения вакансий в Санкт-Петербурге составил список самых востребованных массовых специальностей.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные сервиса, чаще всего в феврале в городе искали работников торгового зала (более 1000 вакансий), мерчандайзеров (820 вакансий), кассиров (1351 вакансия) и продавцов (478 вакансий).

Кроме того, в Санкт-Петербурге активно ищут грузчиков (более 800 открытых вакансий), охранников (370 вакансий) и поваров (157 вакансий).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Авито Работа» писала, что самыми популярными профессиями в 2019 году по числу запросов стали водитель, электрик и грузчик.