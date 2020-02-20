В Москве рассказали об идее повышения штрафов за безбилетный проезд

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Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов рассказал о возможности повышения штрафов за безбилетный проезд в Москве.
В Москве рассказали об идее повышения штрафов за безбилетный проезд
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«В прошлом году мы обсуждали, нужно ли повышать штрафы, целесообразно ли их уравнять со штрафом за использование чужой социальной карты, однако окончательное решение пока не принято», — отметил Павлов в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, инициатива связана с необходимостью повышения культуры оплаты проезда. 

Он также напомнил, что в настоящее время размер штрафа за безбилетный проезд составляет сумму, примерно равную оплате 25 поездок с помощью карты «Тройка».

Ранее президент Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН рассказала об инициативе запретить пассажирам общественного транспорта слушать музыку или смотреть видео без наушников.

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