Россияне назвали причины переработок

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Специалисты сервиса управления бизнесом «Мегаплан» провели исследование, в рамках которого выяснили, что большинству россиян приходится работать сверхурочно.
Россияне назвали причины переработок
  • АГН «Москва»

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса, 51% сотрудников и руководителей компаний задерживаются на работе несколько раз в неделю, 20% — ежедневно.

Уточняется, что в среднем задержка составляет два часа в день, при этом 80% не получают за неё никаких доплат.

Главной причиной переработок 70% руководителей и рядовых сотрудников назвали количество задач, которые не получается вовремя завершить.

21% менеджеров объяснили задержки на работе особенностями процессов в компании.

Почти 25% рядовых сотрудников задерживаются, потому что любят свою работу, 21% — так как считают, что вечером комфортнее работать.

Среди руководителей и владельцев бизнеса 41% не торопятся домой из-за любви к работе, а почти 35% продуктивнее трудятся по вечерам.

Кроме того, 13% от всех перерабатывающих решают задержаться, чтобы переждать пробки.

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