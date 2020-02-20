Россияне назвали причины переработок
- АГН «Москва»
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса, 51% сотрудников и руководителей компаний задерживаются на работе несколько раз в неделю, 20% — ежедневно.
Уточняется, что в среднем задержка составляет два часа в день, при этом 80% не получают за неё никаких доплат.
Главной причиной переработок 70% руководителей и рядовых сотрудников назвали количество задач, которые не получается вовремя завершить.
21% менеджеров объяснили задержки на работе особенностями процессов в компании.
Почти 25% рядовых сотрудников задерживаются, потому что любят свою работу, 21% — так как считают, что вечером комфортнее работать.
Среди руководителей и владельцев бизнеса 41% не торопятся домой из-за любви к работе, а почти 35% продуктивнее трудятся по вечерам.
Кроме того, 13% от всех перерабатывающих решают задержаться, чтобы переждать пробки.