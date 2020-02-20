Эвакуированная из Китая москвичка рассказала, почему намерена задержаться в Тюмени

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Эвакуированная из Китая москвичка Асият Дукова объяснила, почему решила задержаться в Тюмени после окончания карантина.
Эвакуированная из Китая москвичка рассказала, почему намерена задержаться в Тюмени
  • © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В беседе с URA.RU она отметила, что хочет попробовать уху с нефтью, а также поближе познакомиться с Тюменью и её жителями.

«В карантине я много читала в интернете про Тюмень и поняла для себя, что лучше с ней знакомиться без экскурсоводов: никто не будет торопить, и можно подольше задержаться в интересных местах. Например, на мосту влюблённых или тюменской набережной. Ещё я очень хочу попробовать уху с нефтью», — пояснила Дукова.

В Тюмени москвичка планирует задержаться на несколько дней вместе с двумя подругами, с которыми познакомилась во время карантина.

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