В Нижегородской области ликвидировали пожар в здании пилорамы

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Пожар в здании пилорамы в Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В Нижегородской области ликвидировали пожар в здании пилорамы
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в здании пилорамы в рабочем посёлке Дальнее Константиново, ул. Молодёжная, д. 7», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что площадь пожара составила 800 кв. м.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось о возгорании в здании пилорамы.

Также URA.RU писало, что в Кургане в результате пожара погибли три человека.

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