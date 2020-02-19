В Нижегородской области ликвидировали пожар в здании пилорамы

Пожар в здании пилорамы в Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в здании пилорамы в рабочем посёлке Дальнее Константиново, ул. Молодёжная, д. 7», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что площадь пожара составила 800 кв. м.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось о возгорании в здании пилорамы.

Также URA.RU писало, что в Кургане в результате пожара погибли три человека.