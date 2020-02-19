В Нижегородской области ликвидировали пожар в здании пилорамы
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- РИА Новости
«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в здании пилорамы в рабочем посёлке Дальнее Константиново, ул. Молодёжная, д. 7», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что площадь пожара составила 800 кв. м.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось о возгорании в здании пилорамы.
Также URA.RU писало, что в Кургане в результате пожара погибли три человека.