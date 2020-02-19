В Госдуме оценили идею ввести понятие «типовые проектные решения» в Градостроительный кодекс

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Депутат Государственной думы Владимир Ресин оценил предложение ввести понятие «типовые проектные решения» в Градостроительный кодекс. Над проектом поправок в настоящее время работает Минстрой.
В Госдуме оценили идею ввести понятие «типовые проектные решения» в Градостроительный кодекс
  • РИА Новости

«Шаг за шагом мы при активной позиции бизнеса и профессионального экспертного сообщества совершенствуем всю систему нормативного правового и технического регулирования строительной отрасли», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, при разработке проектной документации и реализации проектов строительства капитальных объектов нужен законодательно закреплённый порядок обязательного использования отработанных на практике эффективных проектов.

Как отметил Ресин, это важно в первую очередь для социальных и инфраструктурных объектов, строительство которых предполагается с участием финансовых ресурсов всех уровней бюджетной системы.

«По логике типовая проектная документация должна заменить документацию повторного использования», — сказал депутат.

Под типовыми проектными решениями подразумевается документация объекта капитального строительства, конструкций, изделий и узлов, которая предназначена для многократного применения. Как считают в Минстрое, такая мера позволит возводить не только типовое жильё, но и школы, больницы, библиотеки, другие объекты социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил обращение в Минстрой с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса.

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