Выявлен новый рассылавший сообщения о «минировании» в России сервис
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Как отметили в ведомстве, в феврале анонимные пользователи занимались преступной деятельностью с помощью этого сервиса.
«С данного сервиса 13 февраля 2020 года поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга», — цитирует ТАСС Центр общественных связей ФСБ России.
В прошлом году с этого же почтового сервиса поступило 58 сообщений с анонимными угрозами минирования в ряде российских регионов.
«В целях предотвращения рассылки заведомо ложных сообщений с угрозами минирования на основании представления Генеральной прокуратуры России совместно с Роскомнадзором с 14 февраля осуществляется ограничение доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам сервиса Tutanota.com», — подытожили в ФСБ.
Ранее в ФСБ России сообщили, что со швейцарского сервиса Protonmail велась рассылка сообщений о «минировании».
В связи с этим Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января осуществляют ограничение доступа к нему на территории России.