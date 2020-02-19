Выявлен новый рассылавший сообщения о «минировании» в России сервис

ФСБ России сообщила о начале блокировки зарегистрированного в Германии почтового сервиса Tutanota.com, откуда шли рассылки сообщений о массовых «минированиях» объектов в Санкт-Петербурге.

Как отметили в ведомстве, в феврале анонимные пользователи занимались преступной деятельностью с помощью этого сервиса.

«С данного сервиса 13 февраля 2020 года поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга», — цитирует ТАСС Центр общественных связей ФСБ России.

В прошлом году с этого же почтового сервиса поступило 58 сообщений с анонимными угрозами минирования в ряде российских регионов.

«В целях предотвращения рассылки заведомо ложных сообщений с угрозами минирования на основании представления Генеральной прокуратуры России совместно с Роскомнадзором с 14 февраля осуществляется ограничение доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам сервиса Tutanota.com», — подытожили в ФСБ.

Ранее в ФСБ России сообщили, что со швейцарского сервиса Protonmail велась рассылка сообщений о «минировании».

В связи с этим Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января осуществляют ограничение доступа к нему на территории России.