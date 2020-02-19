Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

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Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга. Он был объявлен в международный розыск.
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

Уточняется, что Вайнберг обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

«В связи с объявлением Вайнберга в международный розыск названая мера пресечения избрана заочно. Вайнберг будет заключён под стражу на два месяца с момента задержания его на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию России», — сказала она.

Ранее объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.

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