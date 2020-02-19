Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по цифровому развитию

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Как сообщает ТАСС, президиум возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В президиум вошли ещё 18 человек, в том числе глава Минкомсвязи Максут Шадаев, который стал зампредседателя президиума, его заместители из министерства Олег Пак и Евгений Кисляков, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, директор департамента информационных технологий правительства России Евгений Комар, заместители глав Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, ФСО, Банка России.

Уточняется, что правительственная комиссия по цифровому развитию — координационный орган, образованный с целью обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам развития экосистем цифровой экономики и повышения уровня использования информационных технологий и связи.

В начале февраля Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.