МВД подготовило изменения в правила ввоза наркосодержащих препаратов

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МВД России подготовило проект изменений в постановление российского правительства по правилам ввоза и вывоза наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров.
МВД подготовило изменения в правила ввоза наркосодержащих препаратов
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что проект разработан в инициативном порядке с целью оптимизации перечня документов, которые предоставляются юридическими лицами (участниками внешнеторговой деятельности) при обращении в МВД России и Росздравнадзор для получения необходимых разрешительных документов для ввоза и вывоза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В частности, предлагается исключить из перечня документов, прилагаемых юридическими лицами к заявлению для получения необходимых разрешительных документов, копию выписки из учредительных документов заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности, а также сокращения сроков принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешительных документов.

В декабре Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законы об обращении лекарственных средств, которые касаются ввоза в Россию незарегистрированных лекарств и взаимозаменяемости препаратов.

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