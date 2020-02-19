В Белгороде задержали подозреваемых в попытке хищения денег у ветерана труда

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Сотрудники управления МВД России по Белгороду задержали двух подозреваемых в попытке хищения денег у ветерана труда, вдовы участника Великой Отечественной войны.
В Белгороде задержали подозреваемых в попытке хищения денег у ветерана труда
  • РИА Новости

«Установлено, что злоумышленники пришли к 88-летней женщине под видом социальных работников. Они сообщили, что ей полагается медицинская помощь на дому, а также выплата ко Дню Победы в размере 75 тыс. рублей», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, злоумышленники убедили пенсионерку в том, что для получения льгот нужно передать им 35 тыс. рублей за обслуживание, которые потом будут возмещены. Женщина согласилась пойти в банк, чтобы снять необходимую сумму со сберкнижки.

Сотрудница Сбербанка заподозрила, что спутники пенсионерки могут оказаться мошенниками, и вызвала полицию. Подозреваемые заметили это и скрылись на своём автомобиле.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на одной из городских улиц.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавила Волк.

В 2019 году URA.RU сообщало, что на Урале прокуратура потребовала признать недействительной сделку, из-за которой ветеран осталась без квартиры.

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