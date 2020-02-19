В Москве рассказали о сроках строительства Бирюлёвской и Рублёво-Архангельской линий метро

Бирюлёвскую и Рублёво-Архангельскую линии Московского метрополитена начнут строить в 2020 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Предварительная трассировка первого участка Бирюлёвской линии утверждена. Предусмотрено девять станций. Первая из них будет находиться на территории, где раньше располагался завод имени Лихачёва.

«От бывшей промзоны ветка протянется под Москвой-рекой до Нагатинского затона и соединится с Большой кольцевой линией на станции «Кленовый бульвар». Потом она пойдёт в микрорайон Курьяново — у его жителей станций метро в шаговой доступности сейчас нет. В Царицыне две станции планируют построить на Кавказском бульваре и Бакинской улице», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

В Бирюлёве Восточном станций будет две, в Бирюлёве Западном — одна.

Ввести в эксплуатацию первый участок должны в 2024—2025 годах. Далее ветка направится в Щербинку. Туда метро придёт ориентировочно к 2028 году.

В 2024—2025 годах планируется ввести в эксплуатацию и первый отрезок Рублёво-Архангельской линии.

«На нём расположатся станции с рабочими названиями «Шелепиха», «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», — отмечается в сообщении.

Станции «Троице-Лыково», «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская» должны быть построены к 2028 году.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.