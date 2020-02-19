Депутат рассказал об «интригах» в ситуации с отставкой Суркова

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Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал RT об интригах в ситуации с отставкой Владислава Суркова с должности помощника президента России.
Депутат рассказал об «интригах» в ситуации с отставкой Суркова
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

По его словам, неожиданным стал «сам факт того, что Владислав Юрьевич задолго объявил, что он уходит из администрации».

«И интрига продолжалась в течение нескольких недель: всё-таки состоится этот уход или нет. Несмотря на заявление людей, к нему близких… не было, как мне известно, ни самого заявления Суркова об уходе, ни подписанного указа об уходе до самого последнего момента, до вчерашнего дня. Вот была такая интрига», — сказал депутат. 

Затулин назвал Суркова ярким и неординарным человеком.

«Мы сотрудничали по ряду направлений. Ну, например, в вопросе о предоставлении гражданам ЛНР и ДНР, а затем и гражданам Донецкой, Луганской областей в упрощённом порядке гражданства Российской Федерации», — рассказал парламентарий.

По его словам, это «было правильное решение, которое вдохновило уже потерявших надежду жителей Донецкой и Луганской областей».

«Я думаю, что через какое время… вновь увидим Владислава Суркова в какой-то роли в российской политике, в администрации или ещё где-то. В какой роли, мне трудно судить… Я думаю, что президент заинтересован в определённой степени, чтобы он дальше оставался в его обойме. Скорее всего, это так, но в каком качестве — на этот вопрос я ответить не могу, потому что я не Сурков и не президент. Продолжение интриги состоит в том, найдёт ли он себя в администрации президента, в какой-то форме, оставаясь членом команды Путина, или он отпущен на вольные хлеба. Вот что нам не до конца ясно. Но я склоняюсь скорее к первому, чем ко второму», — заключил он.

18 февраля российский лидер Владимир Путин своим указом освободил Суркова от должности помощника президента

Как отметили в Кремле, Сурков был освобождён от должности по собственному желанию

Подробнее — в материале RT.

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