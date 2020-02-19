В Нижегородской области обсудили строительство трёх комплексов обработки ТКО

Глава Российского экологического оператора Илья Гудков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили строительство трёх комплексов обработки твёрдых коммунальных отходов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт РЭО.

«Мы будем анализировать те проекты, которые нам переданы Нижегородской областью. При анализе будем опираться в первую очередь на параметр выполняемости целевых показателей федерального проекта», — заявил Гудков.

Со своей стороны, Никитин отметил, что проекты уже включены в территориальную схему обращения с отходами.

По его словам, в регионе пять современных мусоросортировочных комплексов, перерабатывающих 85% мусора, но остаются три зоны, где нужно построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО.

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