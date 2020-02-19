В Нижегородской области обсудили строительство трёх комплексов обработки ТКО

Короткая ссылка
Глава Российского экологического оператора Илья Гудков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили строительство трёх комплексов обработки твёрдых коммунальных отходов.
В Нижегородской области обсудили строительство трёх комплексов обработки ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт РЭО.

«Мы будем анализировать те проекты, которые нам переданы Нижегородской областью. При анализе будем опираться в первую очередь на параметр выполняемости целевых показателей федерального проекта», — заявил Гудков.

Со своей стороны, Никитин отметил, что проекты уже включены в территориальную схему обращения с отходами.

По его словам, в регионе пять современных мусоросортировочных комплексов, перерабатывающих 85% мусора, но остаются три зоны, где нужно построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО.

Ранее руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН рассказала о самых перерабатываемых видах упаковки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить