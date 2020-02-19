В Нижегородской области обсудили строительство трёх комплексов обработки ТКО
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт РЭО.
«Мы будем анализировать те проекты, которые нам переданы Нижегородской областью. При анализе будем опираться в первую очередь на параметр выполняемости целевых показателей федерального проекта», — заявил Гудков.
Со своей стороны, Никитин отметил, что проекты уже включены в территориальную схему обращения с отходами.
По его словам, в регионе пять современных мусоросортировочных комплексов, перерабатывающих 85% мусора, но остаются три зоны, где нужно построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО.
Ранее руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН рассказала о самых перерабатываемых видах упаковки.