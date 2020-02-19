В результате ДТП в Тюменской области погиб один человек, пострадали ещё пятеро
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
Авария произошла на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский.
Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, пострадавшие госпитализированы в ОКБ №2. У одного из пациентов диагностировали ушиб грудной клетки, после оказания медпомощи его направили на амбулаторное лечение.
Состояние женщины и двух мужчин оценивается как тяжёлое, они находятся в реанимации. Ещё один мужчина получил травму живота и был направлен в профильное отделение. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.