В результате ДТП в Тюменской области погиб один человек, пострадали ещё пятеро

В результате массового ДТП в Тюменской области погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Авария произошла на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский.

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, пострадавшие госпитализированы в ОКБ №2. У одного из пациентов диагностировали ушиб грудной клетки, после оказания медпомощи его направили на амбулаторное лечение.

Состояние женщины и двух мужчин оценивается как тяжёлое, они находятся в реанимации. Ещё один мужчина получил травму живота и был направлен в профильное отделение. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.