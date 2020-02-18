В Ленобласти завели дело против подозреваемого в избиении 14-летней дочери

В Ленинградской области завели уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении 14-летней дочери.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

Статья — «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

По данным следователей, девочка также испытывала психические страдания из-за поведения отца, злоупотребляющего алкоголем. Несколько раз она уходила из дома.

Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.