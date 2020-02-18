В Ленобласти завели дело против подозреваемого в избиении 14-летней дочери

Короткая ссылка
В Ленинградской области завели уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении 14-летней дочери.
В Ленобласти завели дело против подозреваемого в избиении 14-летней дочери
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

Статья — «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

По данным следователей, девочка также испытывала психические страдания из-за поведения отца, злоупотребляющего алкоголем. Несколько раз она уходила из дома.

Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить