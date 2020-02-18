Фигурант дела о беспорядках в Москве Баршай получил условный срок

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Мещанский суд Москвы приговорил к условному сроку Андрея Баршая за применение насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля 2019 года в столице, передаёт Интерфакс.
Фигурант дела о беспорядках в Москве Баршай получил условный срок
  • РИА Новости

«Признать Баршая виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, назначенное наказание считать условным», — говорится в приговоре.

Согласно фабуле дела, Баршай, «реализуя внезапно возникший преступный умысел», напал на росгвардейца, в результате чего тот почувствовал физическую боль.

В ходе прений гособвинение просило назначить молодому человеку 3,5 года колонии общего режима.

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