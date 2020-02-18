Фигурант дела о беспорядках в Москве Баршай получил условный срок
- РИА Новости
«Признать Баршая виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, назначенное наказание считать условным», — говорится в приговоре.
Согласно фабуле дела, Баршай, «реализуя внезапно возникший преступный умысел», напал на росгвардейца, в результате чего тот почувствовал физическую боль.
В ходе прений гособвинение просило назначить молодому человеку 3,5 года колонии общего режима.