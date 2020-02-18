Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Короткая ссылка
Прокурор просит приговорить к 3,5 года колонии общего режима участника несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрея Баршая, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии.
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
  • РИА Новости

«Баршай совершил ряд целенаправленных осознанных действий, направленных на причинение вреда сотруднику Росгвардии. Прошу признать Баршая виновным по ч. 1 ст. 318 УК России. С учётом положительных характеристик и состояния здоровья подсудимого прошу назначить наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует прокурора ТАСС.

17 февраля Баршай не признал вину в нападении.

По данным обвинения, мужчина умышленно разбежался и прыгнул на сотрудника Росгвардии, нанеся ему травму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить