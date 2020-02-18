Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит приговорить к 3,5 года колонии общего режима участника несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрея Баршая, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии.

«Баршай совершил ряд целенаправленных осознанных действий, направленных на причинение вреда сотруднику Росгвардии. Прошу признать Баршая виновным по ч. 1 ст. 318 УК России. С учётом положительных характеристик и состояния здоровья подсудимого прошу назначить наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует прокурора ТАСС.

17 февраля Баршай не признал вину в нападении.

По данным обвинения, мужчина умышленно разбежался и прыгнул на сотрудника Росгвардии, нанеся ему травму.