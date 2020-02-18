В ОНК рассказали о проблемах с сокамерниками у арестованного за избиение пасынка

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Мурат Шхануков, которого арестовали в Москве по делу об избиении пасынка, заявил, что его «не принимают в общих камерах» СИЗО. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
В ОНК рассказали о проблемах с сокамерниками у арестованного за избиение пасынка
  • РИА Новости

«Мурат Шхануков сейчас содержится в СИЗО в безопасном месте, так в изоляторах называют камеры, куда помещают заключённых, у которых возникли проблемы с сокамерниками. Сам Шхануков говорит, что ни в одной общей камере его не приняли из-за отрицательного отношения к обвиняемым в преступлениях против детей», — сказал Иванов.

Он отметил, что насилия в отношении Шханукова не было.

«По его словам, при попытках водворить его в общую камеру соседи настойчиво советовали поискать ему другую, и в конце концов он оказался в безопасном месте», — уточнил Иванов.

Представитель администрации СИЗО в беседе с членами комиссии связал ситуацию с особенностями характера арестанта, продолжил член ОНК.

По его словам, в администрации СИЗО сообщили, что Шхануков в ближайшее время будет отправлен для обследования в психиатрическое отделение.

5 февраля Чертановский суд Москвы отправил под арест мужчину, который систематически избивал своего пасынка.

Как заявляли в столичном департаменте соцзащиты населения, семья не состояла на учёте в учреждениях соцзащиты Москвы, за социальной помощью не обращалась, в ней воспитываются трое несовершеннолетних детей.

10 февраля Шхануков рассказал специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, который посетил его в СИЗО «Матросская Тишина», что он сожалеет о случившемся.

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