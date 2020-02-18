В ОНК рассказали о проблемах с сокамерниками у арестованного за избиение пасынка
- РИА Новости
«Мурат Шхануков сейчас содержится в СИЗО в безопасном месте, так в изоляторах называют камеры, куда помещают заключённых, у которых возникли проблемы с сокамерниками. Сам Шхануков говорит, что ни в одной общей камере его не приняли из-за отрицательного отношения к обвиняемым в преступлениях против детей», — сказал Иванов.
Он отметил, что насилия в отношении Шханукова не было.
«По его словам, при попытках водворить его в общую камеру соседи настойчиво советовали поискать ему другую, и в конце концов он оказался в безопасном месте», — уточнил Иванов.
Представитель администрации СИЗО в беседе с членами комиссии связал ситуацию с особенностями характера арестанта, продолжил член ОНК.
По его словам, в администрации СИЗО сообщили, что Шхануков в ближайшее время будет отправлен для обследования в психиатрическое отделение.
5 февраля Чертановский суд Москвы отправил под арест мужчину, который систематически избивал своего пасынка.
Как заявляли в столичном департаменте соцзащиты населения, семья не состояла на учёте в учреждениях соцзащиты Москвы, за социальной помощью не обращалась, в ней воспитываются трое несовершеннолетних детей.
10 февраля Шхануков рассказал специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, который посетил его в СИЗО «Матросская Тишина», что он сожалеет о случившемся.