Арестованный в Москве за избиение пасынка мужчина раскаивается

Мурат Шхануков, которого арестовали в Москве по делу об избиении пасынка, заявил, что сожалеет о случившемся. Об этом он рассказал специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, который посетил его в СИЗО «Матросская Тишина».

«Раскаиваюсь, конечно, и прощения надо просить не только у мальчика, но и у Господа», — сказал он.

По словам Шханукова, он неоднократно шлёпал ребёнка, а своё поведение объясняет тем, что мальчик «был очень непослушным».

«То стену дома разрисует, то тетрадки кому-то порвёт», — пояснил он.

Самый тяжёлый случай избиения ребёнка мужчина объяснил тем, что «испугался за малыша, который прыгал с кровати на раскладушку и мог покалечиться, потому что раскладушка сложилась».

«Но всё это меня никак не оправдывает», — заявил Шхануков в беседе с членом ОНК Москвы.

Шхануков находится в четырёхместной камере. Во время его посещения членами ОНК в камере было пять человек, один из которых спал на матрасе на полу.

Кроме того, вместе с впервые арестованными в камере находился один рецидивист, что является нарушением закона, отмечают члены столичного ОНК.

Как сообщил представитель администрации изолятора, Шханукова в ближайшее время переведут в общую 20-местную камеру, где его соседями станут впервые арестованные по обвинению в кражах и нарушении антинаркотического законодательства.

5 февраля Чертановский суд Москвы отправил под арест мужчину, который систематически избивал своего пасынка.

Как заявляли в столичном департаменте соцзащиты населения, семья не состояла на учёте в учреждениях соцзащиты Москвы, за социальной помощью не обращалась, в ней воспитываются трое несовершеннолетних детей.