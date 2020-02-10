Арестованный в Москве за избиение пасынка мужчина раскаивается
- РИА Новости
«Раскаиваюсь, конечно, и прощения надо просить не только у мальчика, но и у Господа», — сказал он.
По словам Шханукова, он неоднократно шлёпал ребёнка, а своё поведение объясняет тем, что мальчик «был очень непослушным».
«То стену дома разрисует, то тетрадки кому-то порвёт», — пояснил он.
Самый тяжёлый случай избиения ребёнка мужчина объяснил тем, что «испугался за малыша, который прыгал с кровати на раскладушку и мог покалечиться, потому что раскладушка сложилась».
«Но всё это меня никак не оправдывает», — заявил Шхануков в беседе с членом ОНК Москвы.
Шхануков находится в четырёхместной камере. Во время его посещения членами ОНК в камере было пять человек, один из которых спал на матрасе на полу.
Кроме того, вместе с впервые арестованными в камере находился один рецидивист, что является нарушением закона, отмечают члены столичного ОНК.
Как сообщил представитель администрации изолятора, Шханукова в ближайшее время переведут в общую 20-местную камеру, где его соседями станут впервые арестованные по обвинению в кражах и нарушении антинаркотического законодательства.
5 февраля Чертановский суд Москвы отправил под арест мужчину, который систематически избивал своего пасынка.
Как заявляли в столичном департаменте соцзащиты населения, семья не состояла на учёте в учреждениях соцзащиты Москвы, за социальной помощью не обращалась, в ней воспитываются трое несовершеннолетних детей.