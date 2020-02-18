В Общественной палате прокомментировали предложение запретить отключение услуг ЖКХ должникам

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Член Общественной палаты, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор прокомментировал предложение запретить отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
В Общественной палате прокомментировали предложение запретить отключение услуг ЖКХ должникам
  • РИА Новости

«Я частично согласен с данным предложением. Отключение теплоснабжения приводит к изменению температур всех расположенных рядом квартир, поэтому жильцы действительно страдают. Воды людей тоже нельзя лишать», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его мнению, отключение некоторых услуг, к примеру электроснабжения, является верным способом хоть как-то повлиять на неплательщиков.

Как считает Шпектор, нужно ужесточать систему давления на должников.

Со своей стороны, эксперт по жилищному праву и ЖКХ в ООД «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Nation News отметил, что ни одна управляющая компания не имеет в своём штате газового эксперта, а именно эта специализация помогла бы разрешить проблему и ограничить возможность вмешательств, способных привести к нежелательным последствиям.

«Предлагается запретить касаться газа и отопления. Только бестолковый может перекрыть в одной квартире отопление, далее идёт нарушение температурного режима во всём доме. В одной квартире холодно, в другой тепло, и между ними образуется точка росы, идёт разрушение панелей и даже целых стен», — сказал он.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложение запретить отключение услуг ЖКХ должникам.

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