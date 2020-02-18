В Совфеде оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал возможность переноса выходного дня на 31 декабря.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил уверенность, что дискуссия на эту тему ещё не закончена.

«Мне думается, что лучший путь, если не менять тех установок по балансу рабочего и нерабочего времени, — надо предоставить право работодателям самим определять своё отношение к 31-у числу, тем более они, как правило, так и делают», — отметил Рязанский.

По его мнению, лучше всего смогут решить вопрос выходного сами компании.

В ноябре депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.