В Совфеде оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал возможность переноса выходного дня на 31 декабря.
В Совфеде оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил уверенность, что дискуссия на эту тему ещё не закончена.

«Мне думается, что лучший путь, если не менять тех установок по балансу рабочего и нерабочего времени, — надо предоставить право работодателям самим определять своё отношение к 31-у числу, тем более они, как правило, так и делают», — отметил Рязанский.

По его мнению, лучше всего смогут решить вопрос выходного сами компании.

В ноябре депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.

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