В Самарской области завели дело об убийстве трёхмесячного ребёнка

В Самарской области завели уголовное дело по факту убийства трёхмесячного ребёнка, заявили в региональном СУ СК России.

Тело девочки нашли 15 февраля на одной из улиц в городе Октябрьск. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила из-за травмы в области головы.

Как заявил 34-летний отец, в ночь на 8 февраля он укачивал дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял её, но та плакала и не успокаивалась. Тогда отец ударил ребёнка.

Мать находилась в это время в другой комнате. Скорую помощь для девочки никто не вызвал, передаёт Nation News. Утром женщина обнаружила, что ребёнок скончался. Отец вынес тело на улицу.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям матери ребёнка, а также должностным лицам профильных служб, которые должны осуществлять контроль за семьёй», — рассказали следователи.

Мать погибшей имеет троих детей, в отношении которых лишена родительских прав.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об убийстве новорождённого.