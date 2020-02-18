В Ставропольском крае проверяют сообщения об избиении женщины следователем

В Ставропольском крае проверяют информацию об избиении женщины следователем. Инцидент произошёл в Кисловодске.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на отдел информации и общественных связей регионального управления МВД России.

Из публикаций СМИ следует: житель Кисловодска утверждает, что дверь в его квартиру была взломана в его отсутствие и по указанию сотрудника ОМВД. Он также рассказал, что супруга, пришедшая из магазина, была избита.

«ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводится проверка сведений, указанных в публикации», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств.