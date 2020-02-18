В Общественной палате Москвы оценили влияние такси на загруженность дорог

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Заместитель председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян оценил влияние такси на загруженность дорог в российской столице.
В Общественной палате Москвы оценили влияние такси на загруженность дорог
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что такого влияния нет.

Как пояснил эксперт, по городу курсирует от 3,2 млн до 3,5 млн автомобилей, из них только 80 тыс. машин — такси, то есть речь идёт о 2,5% от потока.

Главным инструментом воздействия на количество автомобилей такси является использование лицензирования, напомнил Блудян.

К примеру, в Москве эффективно работает установленный срок действия лицензии, что исключило её передачу и перепродажу между перевозчиками.

Блудян также выступил за то, чтобы оценить уровень обеспечения населения такси, изучить опыт других стран и вопрос ограничения числа машин такси в Москве.

Ранее глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.

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