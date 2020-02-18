Чайка назвал основные проблемы Ингушетии

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка оценил ситуацию в Ингушетии.

«Уровень безработицы в республике почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль 2020 года составила 22,3 млн рублей в отношении 621 человека», — заявил он на совещании в Магасе.

По его словам, из года в год увеличивается задолженность за энергоносители. Так, на 1 декабря 2019 года задолженность за электроэнергию достигла 5,3 млрд рублей, за газ — 7,6 млрд рублей.

Число объектов незавершённого строительства в регионе составляет 194, объём вложений в них — более 19,2 млрд рублей.

«Необходимо в кратчайшее время принять по ним решение: либо достроить, либо законсервировать, либо сносить», — отметил Чайка.

Он также рассказал, что в Ингушетии наблюдается снижение объёмов по такому показателю, как строительство жилых домов.

«На учёте в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоят 906 детей-сирот, из которых за 2019 год обеспечены жилыми помещениями всего 32 человека», — сообщил полпред.

Вместе с тем он заявил, что в целом неплохо обстоят дела в сельскохозяйственном секторе. Объём продукции за 2019 год составил 10,8 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства — 100%.

Ранее Чайка назвал уровень задолженности по заработной плате в СКФО.