Чайка назвал основные проблемы Ингушетии

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка оценил ситуацию в Ингушетии.
Чайка назвал основные проблемы Ингушетии
  • РИА Новости

«Уровень безработицы в республике почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль 2020 года составила 22,3 млн рублей в отношении 621 человека», — заявил он на совещании в Магасе.

По его словам, из года в год увеличивается задолженность за энергоносители. Так, на 1 декабря 2019 года задолженность за электроэнергию достигла 5,3 млрд рублей, за газ — 7,6 млрд рублей.

Число объектов незавершённого строительства в регионе составляет 194, объём вложений в них — более 19,2 млрд рублей.

«Необходимо в кратчайшее время принять по ним решение: либо достроить, либо законсервировать, либо сносить», — отметил Чайка.

Он также рассказал, что в Ингушетии наблюдается снижение объёмов по такому показателю, как строительство жилых домов.

«На учёте в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоят 906 детей-сирот, из которых за 2019 год обеспечены жилыми помещениями всего 32 человека», — сообщил полпред.

Вместе с тем он заявил, что в целом неплохо обстоят дела в сельскохозяйственном секторе. Объём продукции за 2019 год составил 10,8 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства — 100%.

Ранее Чайка назвал уровень задолженности по заработной плате в СКФО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить