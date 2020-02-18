Центробанк выпустит трёхрублёвую монету из серебра
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«На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах», — приводит сообщение ЦБ ТАСС.
Как уточняется, на дальнем плане изображены старинные ингушских башни и горная цепь, а нижняя часть монетного поля оформлена с использованием традиционных ингушских орнаментов.
В банке предупредили, что монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.
Монеты будут выпущены в обращение 25 февраля.
Ранее Udm-info.ru сообщал, что серебряную памятную монету выпустит Банк России к 100-летию государственности Удмуртии.
Также замдиректора департамента наличного денежного обращения Центрального банка Владимир Демиденко прокомментировал возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей.