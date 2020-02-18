Центробанк выпустит трёхрублёвую монету из серебра

Банк России выпустит памятную серебряную монету номиналом три рубля по случаю 250-летия вхождения Ингушетии в состав России. Монета будет выпущена трёхтысячным тиражом.

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«На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах», — приводит сообщение ЦБ ТАСС. Как уточняется, на дальнем плане изображены старинные ингушских башни и горная цепь, а нижняя часть монетного поля оформлена с использованием традиционных ингушских орнаментов. В банке предупредили, что монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Монеты будут выпущены в обращение 25 февраля. Ранее Udm-info.ru сообщал, что серебряную памятную монету выпустит Банк России к 100-летию государственности Удмуртии. Также замдиректора департамента наличного денежного обращения Центрального банка Владимир Демиденко прокомментировал возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей.