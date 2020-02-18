Центробанк выпустит трёхрублёвую монету из серебра

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Банк России выпустит памятную серебряную монету номиналом три рубля по случаю 250-летия вхождения Ингушетии в состав России. Монета будет выпущена трёхтысячным тиражом.
Центробанк выпустит трёхрублёвую монету из серебра
  • © пресс-служба Банка России

«На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах», — приводит сообщение ЦБ ТАСС.

Как уточняется, на дальнем плане изображены старинные ингушских башни и горная цепь, а нижняя часть монетного поля оформлена с использованием традиционных ингушских орнаментов.

В банке предупредили, что монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.

Монеты будут выпущены в обращение 25 февраля.

Ранее Udm-info.ru сообщал, что серебряную памятную монету выпустит Банк России к 100-летию государственности Удмуртии.

Также замдиректора департамента наличного денежного обращения Центрального банка Владимир Демиденко прокомментировал возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей.

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