В ЦБ оценили идею выпуска монеты номиналом в 50 рублей

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Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центрального банка России Владимир Демиденко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей.
В ЦБ оценили идею выпуска монеты номиналом в 50 рублей
  • РИА Новости

«За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии. Им она нужна для сдачи. Тем не менее при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20—30 лет. С учётом активного развития безналичных платежей в нашей стране вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты неочевиден», — отметил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Центробанк выпустил памятные монеты, посвящённые мультфильму «Дед Мороз и лето» и Ростехнадзору.

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