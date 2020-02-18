Опрос показал, считают ли россияне своё окружение добрым

Большинство россиян считают, что их окружают добрые люди. Такое мнение высказали 75% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«Своё окружение наши соотечественники также характеризуют как добрых людей — так считает каждый третий (75%), чаще этого мнения придерживаются россияне 18—24 лет (83%) и старше 60 лет (62%)», — говорится в результатах исследования.

Согласно опросу, две трети россиян (64%) говорят, что их окружают люди, которые часто проявляют по отношению к ним доброту.

При этом 72% опрошенных уверены, что к добрым людям нельзя отнести тех, кто проявляет доброту только к своим близким, а не ко всем остальным людям.

Всего в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее аналитики выяснили, устраивают ли россиян их отношения с коллегами и чувствуют ли они в свой адрес агрессию в рабочем коллективе.