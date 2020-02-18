В Челябинске заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Минздраве Челябинской области заявили, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.

«За седьмую неделю 2020 года (с 10 по 16 февраля) зарегистрировано 39 886 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели на 11%. Снижение заболеваемости отмечено за счёт школьников и подростков на 50%», — цитирует URA.RU пресс-службу ведомства.

Уточняется, что 18 февраля в Челябинске пройдёт заседание регионального штаба по борьбе с распространением гриппа и ОРВИ, на котором планируется обсудить вопрос отмены карантина.