В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России призвала кабмин восстановить запрет на закупку иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.

По словам президента ассоциации Александра Шестакова, данное ограничение было очень полезным для российской экономики и помогало не только отечественным предприятиям развиваться, но и экономило бюджетные средства.

«Недавно произошедший случай с приобретением итальянских стульев псковской музыкальной школой по цене 80—100 тыс. рублей каждый — убедительное тому подтверждение. В этих стульях нет ничего такого, чего не могли бы сделать российские мебельщики. При этом цена отечественной мебели аналогичного качества была бы гораздо ниже», — отметил он.

Уточняется, что соответствующее постановление действовало с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2019-го. Запрет распространялся на закупки федеральных органов исполнительной власти, а также муниципальных учреждений.

В декабре 2019 года бывший премьер-министр России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что в 2015—2018 годах на «импортозамещение в промышленности было направлено более 1,6 трлн рублей», а в 2019 и 2020 годах на финансирование проектов по импортозамещению будет потрачено около 1,3 трлн рублей.