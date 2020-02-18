Главархив представил документы о московской системе ПВО в годы войны

Главархив Москвы собрал документальные свидетельства подвигов бойцов столичной системы противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны.

Как сообщает сайт «Москва 24», в 1941 году штабы МПВО руководили действиями молодёжи и действовали в каждом районе города.

Всего в московской противовоздушной обороне были задействованы почти 700 тыс. человек.

При сигнале воздушной тревоги штабные дежурные фиксировали все действия формирований ПВО, а также доклады связных, пожарных, медиков и ремонтников. Кроме того, вёлся учёт человеческих жертв и раненых.

Официальный портал мэра и правительства города уточняет, что в настоящее время Главархив Москвы продолжает приём документов, фотографий и памятных вещей времён Великой Отечественной войны в рамках акции «Москва — с заботой об истории».

В ведомство уже передали порядка 6300 материалов и предметов с апреля 2019 года.

Ранее, как сообщало ФАН, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости формирования Общероссийского банка воспоминаний о войне и военном времени.