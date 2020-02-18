Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца

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Мать двух мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении их отца в родительских правах.

«Мать мальчиков подала иск в суд об ограничении в родительских правах их отца», — цитирует РИА Новости представителя отдела опеки и попечительства Министерства образования и науки Хабаровского края.

Уточняется, что речь идёт именно об ограничении родительских прав, а не об их лишении.

«Решения суда ещё нет», — добавил он.

Ранее адвокаты Виктора Гаврилова, оставившего двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево и обвиняемого в истязании и краже, обжаловали его арест.

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