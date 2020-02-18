Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца
«Мать мальчиков подала иск в суд об ограничении в родительских правах их отца», — цитирует РИА Новости представителя отдела опеки и попечительства Министерства образования и науки Хабаровского края.
Уточняется, что речь идёт именно об ограничении родительских прав, а не об их лишении.
«Решения суда ещё нет», — добавил он.
Ранее адвокаты Виктора Гаврилова, оставившего двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево и обвиняемого в истязании и краже, обжаловали его арест.