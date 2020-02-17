Защита обжаловала арест оставившего детей в Шереметьеве мужчины

Короткая ссылка
Адвокаты Виктора Гаврилова, оставившего двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево и обвиняемого в истязании и краже, обжаловали его арест.
Защита обжаловала арест оставившего детей в Шереметьеве мужчины
  • © Следственный комитет РФ

«Апелляционная жалоба подана. Просим суд отменить арест и не избирать никакой меры пресечения», — цитирует ТАСС защитника Дениса Пензина.

Ранее Центральный районный суд города Хабаровска принял решение об отправке Гаврилова под арест.

В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьеве сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка.

Впоследствии мальчики были переданы их матери.

Администрация Комсомольска-на-Амуре помогла устроить детей в школу и детский сад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить