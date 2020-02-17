Защита обжаловала арест оставившего детей в Шереметьеве мужчины

Адвокаты Виктора Гаврилова, оставившего двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево и обвиняемого в истязании и краже, обжаловали его арест.

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