Защита обжаловала арест оставившего детей в Шереметьеве мужчины
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«Апелляционная жалоба подана. Просим суд отменить арест и не избирать никакой меры пресечения», — цитирует ТАСС защитника Дениса Пензина.
Ранее Центральный районный суд города Хабаровска принял решение об отправке Гаврилова под арест.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьеве сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка.
Впоследствии мальчики были переданы их матери.
Администрация Комсомольска-на-Амуре помогла устроить детей в школу и детский сад.