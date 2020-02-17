Власти Калмыкии прокомментировали попадание региона в рейтинг по качеству жизни

Глава Калмыкии Бату Хасиков прокомментировал попадание региона на последние места рейтинга по качеству жизни.

«Регион сейчас в непростом положении, потому что годами для того, чтобы жизнь для жителей республики здесь была более комфортна, ничего не делалось», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Хасиков, совместно с правительством России подготовлен индивидуальный план развития республики.

По словам главы региона, какие-то шаги уже сделаны.

Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что лучшими по качеству жизни регионами России стали Москва и Санкт-Петербург.

Последние места в рейтинге занимают Тува, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Забайкальский край, Курганская область, Калмыкия, Ингушетия, Бурятия, Северная Осетия.