Власти Калмыкии прокомментировали попадание региона в рейтинг по качеству жизни

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Глава Калмыкии Бату Хасиков прокомментировал попадание региона на последние места рейтинга по качеству жизни.
Власти Калмыкии прокомментировали попадание региона в рейтинг по качеству жизни
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Регион сейчас в непростом положении, потому что годами для того, чтобы жизнь для жителей республики здесь была более комфортна, ничего не делалось», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Хасиков, совместно с правительством России подготовлен индивидуальный план развития республики.

По словам главы региона, какие-то шаги уже сделаны.

Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что лучшими по качеству жизни регионами России стали Москва и Санкт-Петербург.

Последние места в рейтинге занимают Тува, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Забайкальский край, Курганская область, Калмыкия, Ингушетия, Бурятия, Северная Осетия.

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