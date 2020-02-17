Названы лучшие по качеству жизни регионы России

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Лучшими по качеству жизни регионами России стали Москва и Петербург, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По мнению экспертов, указанные города сохранят лидерство в ближайшие годы за счёт большого потенциала для развития.

Отмечается, что в десятку лидеров рейтинга за 2019 год также вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Югра, Ленинградская область, Калининградская область, Воронежская область.

Последние места в рейтинге занимают Тува, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Забайкальский край, Курганская область, Калмыкия, Ингушетия, Бурятия, Северная Осетия.

Вместе с тем уточняется, что качество жизни в этих регионах улучшилось.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты Национального рейтингового агентства (НРА) составили ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов за 2019 год.

Согласно данным, существенно повысились позиции 20 регионов — в том числе Калининградской, Мурманской, Курской, Астраханской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Архангельской, Рязанской, Тверской, Кемеровской, Псковской и Ивановской областей, Пермского, Камчатского и Забайкальского краёв, республик Удмуртия, Чечня и Марий Эл, а также Севастополя.

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