Опубликован рейтинг инвестиционной привлекательности регионов

Специалисты Национального рейтингового агентства (НРА) составили ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов за 2019 год.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные специалистов, в 2019 году существенно повысились позиции 20 регионов — в том числе Калининградской, Мурманской, Курской, Астраханской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Архангельской, Рязанской, Тверской, Кемеровской, Псковской и Ивановской областей, Пермского, Камчатского и Забайкальского краёв, республик Удмуртия, Чечня и Марий Эл, а также Севастополя.

Эксперты НРА отметили, что позиции этих регионов укрепились за счёт роста инвестиций в основной капитал и объёма промышленного производства.

При этом специалисты подчеркнули, что в качестве основного инвестора выступало государство, а объём вложений частного бизнеса стремился к нулю.

«Рост инвестиционной привлекательности Севастополя — яркий пример стимулирования развития региона за счёт финансовой поддержки федерального центра. Частных инвестиций там действительно немного», — пояснил президент НРА Виктор Четвериков.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что зампред правительства региона Александр Свинин назвал новые приоритетные инвестиционные направления.