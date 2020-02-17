Эксперт оценил новый широкофюзеляжный самолёт Ил-96-400М

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Главный редактор Avia.ru, эксперт в области гражданской авиации Роман Гусаров оценил новый широкофюзеляжный самолёт Ил-96-400М.
Эксперт оценил новый широкофюзеляжный самолёт Ил-96-400М
  • © ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

«У Ил-96-400М двигателя пока нет — он разрабатывается и уже имеет индекс ПД-35. Эта силовая установка в будущем должна стать под крыло данного самолёта, в результате чего мы получим неплохой и современный широкофюзеляжный лайнер», — цитирует Гусарова ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, даже сегодня, в конфигурации с четырьмя двигателями, Ил-96-400 может найти широкий спектр применения.

Как отметил эксперт, в случае с Ил-96-400М смысл в том, чтобы провести модернизацию лайнера до современных требований по авионике.

Ранее пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил перспективы проектирования самолёта «Байкал».

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