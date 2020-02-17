Начальник управления МЧС Башкирии арестован по делу о мошенничестве

Начальник управления МЧС Башкирии арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Предъявлено обвинение 41-летнему начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России», расположенного в ЗАТО Межгорье, в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«По версии следствия, обвиняемый в 2016—2017 годах оформлял и передавал в бухгалтерию учреждения фиктивные документы с целью получения им и его подчинёнными на системной основе дополнительной материальной помощи в виде денежных средств якобы на оплату дорогостоящего лечения и дорогостоящих лекарств», — сказано в сообщении.

Следователи отметили, что ни один из сотрудников не имел медицинских показаний для получения данного вида выплат, а денежные средства злоумышленники тратили на собственные нужды.

За покровительство обвиняемый получил более 4,2 млн рублей.

Ранее бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов был арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в размере не менее 800 тыс. рублей.